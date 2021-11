Occhio al post: i tuoi profili social influenzano la tua possibilità di trovare o cambiare lavoro

Il 78% dei selezionatori cerca su Google il candidato, il 65% guarda tutti i suoi profili social e per il 38% questi incidono sulla decisione. L’indagine di Milano EXE su 485 imprenditori e 5 consigli su come migliorare i propri profili

In Italia ci sono oltre 35 milioni di profili social attivi. Uno spazio virtuale dove condividiamo ciò che vogliamo, e che resta indelebile sulle pagine del web. Hi mai pensato, però, che quello che condividi sui tuoi profili social potrebbe incidere sulla tua possibilità di trovare o cambiare lavoro?

È quanto è emerso da un’indagine svolta da Milano EXE, azienda con oltre 25 anni di esperienza nel settore del recruiting e selezione di venditori in ambito commerciale, assicurativo e bancario, su un panel di 485 imprenditori.

Dai dati è emerso che il 78% di chi valuta e decide le assunzioni cerca su Google il nome del candidato, esaminando la sua presenza e la sua reputazione online. Il 65% degli intervistati, inoltre, dichiara di guardare tutti i suoi profili social, per valutarne le attitudini e le inclinazioni, non solo LinkedIn, ma anche gli altri. Per il 38% i contenuti condivisi online incidono in misura importante sulla decisione non solo di assumere, ma anche di convocare per un colloquio quel candidato.

“A volte sottovalutiamo il peso che la nostra reputazione online ha sulla nostra vita personale e professionale offline. – Commenta Andrea Polo, CEO & Founder di Milano EXE – Eppure, l’impronta che lasciamo in rete può rappresentare un ostacolo per il nostro lavoro, o anche aiutarci ad ottenerlo. Basta seguire qualche semplice accorgimento”.

Senza rinunciare ad essere presenti sui social e alla propria libertà di raccontarsi come emglio si crede, ecco i consigli di Milano EXE per evitare che i nostri account diventino il nostro nemico professionale: