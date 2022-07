Nello Collevecchio incontra i Parlamentari MAIE: “Italo-venezuelani in situazione drammatica. Governo Draghi insensibile”

“Abbiamo trattato i punti più rilevanti attinenti alla comunità italiana in Venezuela”, fa sapere Collevecchio a ItaliaChiamaItalia.it; “ho informato i nostri parlamentari della tragedia che vive la nostra collettività, conseguenza della situazione drammatica che si registra nel Paese. Tanti italiani non hanno alcuna possibilità di poter accedere all’assistenza sanitaria, molti altri soffrono per la carenza di cibo. Questo dramma – prosegue Collevecchio - è dovuto ad un governo italiano totalmente insensibile che non invia i fondi straordinari per l’assistenza per i connazionali del Venezuela”

Nello Collevecchio, ex consigliere CGIE per il Venezuela, è uno dei coordinatori MAIE che da anni rappresenta un importante punto di riferimento per gli italiani e gli italo-venezuelani residenti in quel Paese del Sud America. A Roma ha incontrato negli uffici del MAIE in Senato il Senatore Ricardo Merlo, presidente MAIE, e l’On. Mario Borghese, uno dei vicepresidenti del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Al centro della riunione le problematiche che vivono i nostri connazionali in terra venezuelana.

“Abbiamo trattato i punti più rilevanti attinenti alla comunità italiana in Venezuela”, fa sapere Collevecchio a ItaliaChiamaItalia.it; “ho informato i nostri parlamentari della tragedia che vive la nostra collettività, conseguenza della situazione drammatica che si registra nel Paese, con un impoverimento generale che col tempo si è aggravato ed è diventato un dramma insostenibile per i nostri fratelli italiani, soprattutto per i più deboli e i più bisognosi”.

“Tanti italiani non hanno alcuna possibilità di poter accedere all’assistenza sanitaria, molti altri soffrono per la carenza di cibo. Mancano medicine e generi alimentari di prima necessità e quando si trovano costano uno sproposito, soldi che i nostri connazionali più fragili non hanno a disposizione. Questo dramma – prosegue Collevecchio – è dovuto ad un governo italiano totalmente insensibile che non invia i fondi straordinari per l’assistenza per i connazionali del Venezuela. Ciò è un fatto molto grave: così si distrugge un lavoro capillare svolto con successo dalle nostre autorità consolari, dal Console di Caracas Occhipinti e da quello di Maracaibo, Petito, sotto la saggia guida dell’Ambasciatore Placido Vigo”.

Secondo l’ex membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero è “lodevole il lavoro svolto in Venezuela per quanto riguarda i servizi consolari negli ultimi due anni. Ma ora i più bisognosi si ritrovano senza assistenza e alcuni di loro senza la possibilità di provvedere alla propria alimentazione quotidiana. E’ dunque facile immaginare la tragedia che viviamo, fortissime sono le nostre preoccupazioni. Mi auguro che insieme, con il sostegno del Sen. Merlo e dell’On. Borghese, si possa fare forza e pressione nei confronti del governo italiano, affinché questi fondi per l’assistenza arrivino prima possibile, ricordando anche che la collettività italiana in Venezuela è quella che più di ogni altra ha contribuito alla rinascita dell’Italia nel dopoguerra con le rimesse degli italiani ivi residenti”.

In conclusione Nello Collevecchio spiega di avere ringraziato il Sen. Merlo e l’On. Borghese per la loro disponibilità all’ascolto e per la promessa di un loro impegno di fronte a questa drammatica realtà.

@rickyfilosa