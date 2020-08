Nelle prossime ore uscirà la canzone registrata da Nadia Toffa prima della morte

Il 13 agosto, nel giorno del primo anniversario della morte, il brano sara' pubblicato come ha annunciato in una intervista al Giornale di Brescia, Margherita Rebuffoni, madre di Nadia

Prima di Ferragosto, già nelle prossime ore, uscirà la canzone postuma registrata a marzo di un anno fa da Nadia Toffa prima di morire. La presentatrice delle Iene e’ morta a 40 anni.

Il 13 agosto, nel giorno del primo anniversario della morte, il brano sara’ pubblicato come ha annunciato in una intervista al Giornale di Brescia, Margherita Rebuffoni, madre di Nadia.

“Nelle sue ultime settimane di vita Nadia ascoltava la radio e continuava a chiedere come mai non passasse la sua canzone – ha detto la madre -. Non avevamo avuto il coraggio di dirle che non era stata ancora diffusa. Ora il suo progetto e’ realta’ e lei da lassu’ sara’ felicissima”.

Sul luogo di sepoltura della figlia la madre mantiene il segreto: “Lo sappiamo solo io e mio marito: abbiamo il terrore che possano portarcela via come era accaduto anni fa con la salma di Mike Buongiorno. Cosi’ l’abbiamo sepolta in luogo che restera’ segreto e lontano dai pericoli”.