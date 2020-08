CORONAVIRUS | L’Argentina ha più casi dell’Italia, oltre 7mila contagi nelle ultime 24 ore

Sempre più casi di coronavirus in Argentina, così il Paese del Sud America supera l’Italia per numero di contagi. Dopo l’allentamento del lockdown in vigore da marzo c’è stata una fiammata di casi di Covid-19. Il numero di casi oggi è aumentato di 7.043 per un totale di 260.911, una cifra che porta l’Argentina a superare l’Italia dove a ieri i casi registrati sono poco più di 251mila.

Il numero dei decessi nel Paese sudamericano ha superato quota cinquemila, a 5.004.

L’Oms ieri ha espresso preoccupazione per l’andamento del contagio in Argentina, un paese dove per mesi l’infezione è sembrata sotto controllo.

La pandemia da coronavirus in Argentina nelle ultime 24 ore ha causato 241 morti, un record per un solo giorno.

Con le nuove cifre l’Argentina continua ad avanzare nella classifica mondiale, collocandosi ora al sedicesimo posto per numero di casi e al ventiseiesimo per quello delle vittime.