Quando i giovani italiani si confrontano sul palcoscenico internazionale del lavoro, si trovano spesso a svantaggio, considerandosi “più anziani” rispetto ai loro coetanei europei e americani.

La causa principale? Il nostro sistema scolastico, che richiede 13 anni per ottenere il diploma, contro i 12 di molti paesi come gli Stati Uniti, la Spagna, la Francia, il Regno Unito e tanti altri.

Nel 2018 è stata avviata una sperimentazione per valutare la possibilità di ridurre la durata degli anni scolastici anche in Italia ma, ad oggi, sono pochissimi gli istituti italiani che hanno attivato la possibilità di ottenere il diploma in soli 4 anni. In attesa che la riduzione degli anni scolastici diventi un’opportunità concreta per tutti gli studenti italiani, un’alternativa tangibile arriva dagli Stati Uniti.

Ce ne parla Giulia Pozzani di Mondo Insieme, associazione specializzata da oltre trent’anni nel settore degli scambi culturali, con sede a Bologna e diversi rappresentanti locali in tutta Italia.

“Sempre più studenti interessati a trascorrere il 3° o il 4° anno delle superiori negli Stati Uniti richiedono di ottenere il diploma americano, per saltare il 5° anno di scuola italiana e proseguire gli studi universitari direttamente negli USA,” spiega Giulia Pozzani.

Di grande interesse per i giovani ambiziosi è il programma University Pathway USA, che permette di ottenere sia il diploma di maturità che l’Associate’s Degree, una laurea breve americana.

I futuri Exchange Students – chiarisce Pozzani – avranno la possibilità di frequentare il 3° o 4° anno presso un’università accreditata negli Stati Uniti, godendo di una vantaggiosa borsa di studio garantita, vivendo in una famiglia ospitante e ricevendo supporto da rappresentanti locali, come previsto da tutti i programmi di “Anno Scolastico all’Estero”.

Nel corso di questa esperienza, avranno la possibilità di prolungare gli studi per un ulteriore anno, questa volta vivendo direttamente in campus, e conseguire contemporaneamente Graduation e Associate’s Degree, cioè diploma e laurea breve.

Una laurea breve negli Stati Uniti si ottiene in due anni ma, grazie al Pathway Program di Mondo Insieme, in collaborazione con la Southern Utah University, in due anni gli studenti si diplomano e conseguono questo titolo. Con oltre 10.000 studenti, più di 150 corsi di laurea, 17 programmi di Master e più di 180 organizzazioni studentesche, quest’università affascina gli studenti da tutto il mondo per il suo clima familiare e per un contesto geografico a dir poco mozzafiato.

Quali sono le prospettive future?

Gli studenti potranno completare un Bachelor’s Degree in ulteriori due anni, sempre con una borsa di studio garantita, oppure potranno sfruttare il primo titolo per lavorare negli Stati Uniti per un anno. Le prestigiose università americane, famose in tutto il mondo per gli elevati standard accademici, attirano ogni anno migliaia di studenti internazionali che vogliono mettersi in gioco, ottenere un’educazione di alto livello e aprire le porte ad un futuro academico e professionale di successo.

Questo programma apre la possibilità per gli italiani di essere tra i più giovani sul mercato del lavoro europeo e internazionale, combinando un risparmio di tempo con un’esperienza formativa senza pari – il tutto con una fantastica borsa di studio.