L’associazione Quintomondo Animalisti Volontari Onlus presenta il Mercatino di Beneficenza che si terrà sabato 16 dicembre dalle ore 10,30 alle 20,30 e domenica 17 dicembre, dalle ore 10,30 alle 15, presso Il Teatro Il Cantiere, in via Gustavo Modena, 92 (Piazza Sonnino-Trastevere).

Il pubblico potrà curiosare fra gli stands di prodotti artigianali, antiquariato, confezioni natalizie per cani e gatti, libri, gastronomia, abbigliamento, bigiotteria vintage, calendari 2024 e molto altro ancora.

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Quintomondo e L’isola che non c’è. E’ un’occasione anche per un’adozione responsabile, si possono conoscere i cani ospitati nel rifugio, fra i tanti c’è Pelè golden retrivier di 11 mesi, Splugher meticcio di taglia media coccolone o Bice meticcia di taglia piccola dai grandi occhi che chiedono amore.

Lo Zoo delle Star, in via Lambro, 20 ad Aprilia, è aperto tutti i sabato e le domeniche dalle ore 10.30 fino al tramonto. Sarà possibile partecipare a visite guidate e laboratori didattici, ammirando leoni, cammelli, cacatua, rettili e molti altri animali.

Un incontro ravvicinato per conoscere meglio i nostri piccoli e grandi amici. Torna “Natale a quattro zampe 2023”, vicino Rieti, l’iniziativa natalizia di Tesori a quattro zampe.it in collaborazione con i punti vendita Coop Centro Italia Sezione soci Sabina per raccogliere cibo (crocchette, scatolame o umido) ma anche coperte per cani e gatti senza casa.

I volontari di Tesori a quattro zampe aspettano il pubblico sabato 16 dicembre, dalle ore 9:30 alle 19:30 nei seguenti punti vendita: Coop Futura, piazzale Angelucci (Rieti); Coop I Cubi, Villa Reatina (Rieti); Superconti, Micioccoli (Rieti); Coop (Passo Corese); Coop (Montopoli di Sabina).

Una iniziativa per gli animali più sfortunati, cani e gatti abbandonati, randagi, ospiti di canili e rifugi e per chi si occupa di loro, spesso in difficoltà nel reperire cibo sufficiente. In tema di solidarietà ricordiamo anche le figurine di Amici Cucciolotti, in edicola, il cui ricavato serve per comprare pappe nei rifugi di cani e gatti.