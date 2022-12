NAPOLI | Inaugurato il Christmas Village alla Mostra d’Oltremare

Inaugurato il Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia e di promozione turistica alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Al taglio del nastro, unitamente alla organizzatrice Martina Ferrara, ha partecipato Teresa Armato, assessore al Turismo ed Attività Produttive del Comune di Napoli, i vertici di Mostra d’Oltremare, il presidente Remo Minopoli e la consigliera delegata Maria Caputo. Ospite d’onore dell’opening l’influencer Beatrice Valli.

“Sono felice di aver contribuito con questo evento natalizio alla promozione turistica della mia città – ha affermato Martina Ferrara – ed in particolare di aver consentito a molti bambini di poter vivere l’atmosfera dei villaggi nordici e la possibilità di poter vincere un viaggio a Disneyland Paris. La Mostra d’Oltremare, con i suoi ampi spazi aperti, è ideale per accogliere eventi e manifestazioni di questo tipo, per questo ringrazio la dirigenza dell’ente per aver accolto la prima edizione del Christmas Village”.

Luci, veri alberi di Natale, elfi e una coreografia degna di Hollywood rappresentano solo la parte iniziale del percorso che il pubblico attraversa lungo i 5.000 metri quadri dell’intero villaggio. Un percorso centrale con casette in legno determinano un’offerta natalizia di prodotti tipici delle festività, mentre l’area intrattenimento, con una pista di pattinaggio su ghiaccio, il circo più piccolo del mondo, giostrine e gonfiabili, completa verticalmente il villaggio.

Nelle aree laterali l’area food, con quanto di meglio la gastronomia partenopea produce, dalla graffa di Ciro a Mergellina alla pizza di Sorbillo passando per Bubble The e ovviamente i prodotti delle festività. Laboratori ludici e didattici per i più piccini, con decoupage, affiancano la casa di Babbo Natale dove i bambini possono imbucare la letterina di Natale e scattare foto con l’icona del Natale nordico.

“Una realizzazione eccellente che consente alla Mostra d’Oltremare di presentare un’offerta di intrattenimento e turismo che in questo quartiere non gode dello stesso riscontro di turisti presenti in città – ha affermato l’assessore Teresa Armato -. Poi sono particolarmente contenta che un evento così bello ed importante sia stato organizzato, da Eventitalia, in un sito fieristico che l’Amministrazione comunale vuole valorizzare”.

A dimostrare il proprio gradimento per l’esposizione è stato il pubblico. Ad attendere l’apertura dei cancelli, già alle 16, erano in molti con i bambini che dalla cancellata spiavano le meraviglie in esposizione. L’assalto alla pista di pattinaggio e alle aree d’intrattenimento ha così premiato lo sforzo organizzativo che non ha certo lesinato nulla per qualità e contenuti attrattivi.

La manifestazione, che è aperta tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 21.30, mentre il sabato, domenica e 8 dicembre dalle 11.30 alle 23.30, ha già fissato il prossimo appuntamento con due vip guest: le youtuber Aurora e Ludovica. Domenica 4 dicembre, alle ore 15.30, le giovanissime sorelle, figlie di Daniela Doriano e del calciatore Gennaro Sardo, giungeranno al Christmas Village per incontrare i propri fan.

Aurora e Ludovica sono diventate in poco tempo beniamine soprattutto delle bambine attraverso il social YouTube, ma vantano follower anche su Instagram e TikTok. Le loro esibizioni davanti al video sono il frutto di un lavoro dell’equipe familiare al completo. Aurora, la più grande, insieme alla più giovane Ludovica, giocano e animano il social raccontando le loro avventure quotidiane conquistando la simpatia e l’affetto delle loro coetanee. Nel 2022, le due sorelle hanno iniziato anche un tour con firmacopie del loro primo libro “Il portale del tempo sospeso”.