MONZA | Due ragazze di Santo Domingo sequestrate in casa, in manette un italiano di 69 anni

La ragazza, 23 anni, era in Italia dal primo luglio, reclusa in una casa nel Comune di Muggio'. Con lei c'era anche un'altra giovane connazionale, sequestrata addirittura da gennaio

Ha sequestrato in un appartamento una giovane originaria di Santo Domingo, ma il fratello della vittima e’ riuscito a contattare l’Ambasciata del suo Paese in Italia, a fare scattare le indagini e a fare arrestare un uomo, un italiano di 69 anni.

La ragazza, 23 anni, era in Italia dal primo luglio, reclusa in una casa nel Comune di Muggio’. Con lei c’era anche un’altra giovane connazionale attirata da Santo Domingo in Italia con la falsa promessa di un matrimonio e anche lei sequestrata nello stesso appartamento addirittura da gennaio.

Le due vittime hanno raccontato agli agenti della Squadra Mobile come l’uomo, tutti i giorni, usciva di casa per diverse ore chiudendole dentro a chiave ed inserendo anche l’allarme. In casa dell’uomo la polizia ha trovato una pistola, legalmente detenuta, e le repliche di altre due pistole prive di tappo rosso, oltre a diverso materiale informatico sul quale sono in corso accertamenti.

Indagini sono ancora in corso per accertare se l’uomo sia anche responsabile, oltre che del sequestro delle donne, di violenza sessuale.