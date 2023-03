Missione MAIE in Guatemala: “Presto un nostro sportello Italia, per dare ascolto ai connazionali”

Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America, e Giulietta Sasso, coordinatrice nazionale del MAIE in Guatemala, hanno incontrato la comunità italiana locale, per ascoltare la voce dei connazionali e raccogliere le loro richieste più immediate

Missione MAIE in Guatemala. Giuseppe Cacace, coordinatore MAIE Centro America e Caraibi, e Giulietta Sasso, coordinatrice nazionale del MAIE nel Paese dell’America Centrale, hanno incontrato presso il Club Italiano la comunità italiana locale, per ascoltare la voce dei connazionali e raccogliere le loro richieste più immediate, oltre all’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del Movimento Associativo Italiani all’Estero nel territorio guatemalteco.

Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri, Benedetta Poggio, Responsabile MAIE del Dipartimento Pari Opportunità del Centro America, il neo coordinatore della gioventù guatemalteca Fernando Campo (attuale segretario del Com.It.Es.), il segretario generale della Camera di commercio italo guatemalteca Gabriele Musto, la presidente del Com.It.Es del Guatemala Flavia Cerroni.

Presenti importanti personalità di origine italiana, rappresentanti di istituzioni e autorità locali, come José Sebastian Marcucci Ruiz, ex ministro dell’Agricoltura, allevamento e alimentazione del Guatemala e Guido Albani, diplomatico, attualmente Assistente Amministrativo del Congresso della Repubblica guatemalteca, che hanno garantito piena collaborazione al progetto, avendone le competenze.