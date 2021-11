Miss Mamma Italiana arriva in Francia e diventa internazionale

Dieci le mamme francesi in gara, vincitrice Mikaelle Heintz di Strasburgo, che oltre alla fascia e alla corona, si è aggiudicata una vacanza per due persone a Bellaria Igea Marina

Diventa internazionale il concorso di Miss Mamma Italiana.

Mentre proseguono in tutta Italia le selezioni (le prossime sono a Cosenza, Catania e Parma) del concorso di bellezza-simpatia ideato dal sammaurese Paolo Teti, c’è stato anche lo sbarco all’estero: lo scorso fine settimana, in occasione della Fiera internazionale del Turismo, a Colmar in Francia, all’interno del padiglione fieristico, si è tenuta la prima di una serie di selezioni del concorso dedicato alle mamme.

Dieci le mamme francesi in gara, vincitrice Mikaelle Heintz di Strasburgo, che oltre alla fascia e alla corona, si è aggiudicata una vacanza per due persone a Bellaria Igea Marina, in occasione della finale nazionale 2022, in programma proprio a Bellaria Igea Marina dal 5 al 10 settembre.