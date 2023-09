MILANO | Tutto esaurito per la prima serata del Coca-Cola Pizza Village a CityLife

Un successo annunciato, sua maestà la Pizza, ancora una volta, è risultata la scelta più gradita per cena da grandi e bambini, giovani e anche da manager e imprenditori. Il pubblico della prima serata del Coca-Cola Pizza Village, a CityLife di Milano, è stato quello dei grandi eventi con un happening che nessuno ha voluto perdere.

Il dato di oltre 5.000 pizze sfornate dai 10 maestri pizzaioli più noti d’Italia, presenti nel villaggio della manifestazione organizzata da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, evidenzia la partecipazione dei visitatori alla kermesse.

Tra musica, dj set ed esibizioni dei vincitori del talent X Factor Santi Francesi, masterclass per imparare a fare la pizza, sotto l’attenta guida dei top player del forno a legna, e intrattenimento con giochi ed iniziative per adulti e bambini, tutte gratuite, i visitatori hanno potuto gustare le pizze tradizionali e le specialità di ogni maestro pizzaiolo grazie ad un menù a pagamento (15 euro).

Dalle 18 del pomeriggio, sino a notte tarda, la condivisione e la magia della pizza ha unito un pubblico eterogeneo che ha visto la partecipazione di famiglie, gruppi di amici di ogni età e professionisti che hanno concluso la giornata lavorativa degustando il piatto più noto al mondo della gastronomia italiana con boccali di birra e Coca-Cola.

“La prima edizione del Coca-Cola PizzaVillage Milano, evento che sta avendo luogo in questi giorni all’interno del parco di SmartCityLife – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife – ha registrato fin dalle prime ore un grande successo di pubblico. Questo grazie anche alle numerose iniziative in programma in cui sarà possibile partecipare a molteplici attività ludiche ed esperienziali come ad esempio cimentarsi, nello spazio dedicato a coloro che vorranno imparare a fare la pizza a casa, grazie a Masterclass per adulti e laboratori divertenti per bambini. Siamo entusiasti di ospitare questo evento che unisce l’amore per la pizza, lo svago e il divertimento all’aria aperta. L’evento infatti è aperto a tutta la città e i suoi cittadini che potranno vivere il parco anche nelle ore serali, tra musica e amore per il gusto”.

Fitto il calendario, da oggi a domenica, del Pizza Village. La musica sul palco, dalle ore 21, vedrà protagonisti stasera (venerdì 8) Nick The Nightfly Orchestra Pop Swing, domani (sabato 9) Sophie and the Giants, mentre domenica 10, a chiudere il calendario musicale Napoli Night Live Show, condotta da Gianni Simioli con ospiti: Napoleone, Vesuviano, Veronica Simioli e Tommaso Primo.