MILANO | 250 mila visitatori al Senstation On Ice

Non si arresta il flusso dei visitatori al villaggio Senstation On Ice, realizzato e ideato da AADV Entertainment, presente in piazza Duca D’Aosta a Milano. Il progetto, voluto da Grandi Stazioni Retail con la Regione Calabria nel ruolo di main sponsor, ha registrato, ad oggi, ben duecentocinquantamila presenze superando così di gran lunga le aspettative dell’evento. Intanto, nel weekend conclusivo, la Befana attenderà i bambini sulla pista ghiacciata con un percorso di 1.300 metri quadrati.

La manifestazione, che oltre l’Ice Rink offre anche altre attrazioni: un abete di 18 metri con luci al led a basso consumo, una pista di snow tubing e la casetta di Babbo Natale dove i bambini possono farsi immortalare con l’icona del Natale, celebrerà domani 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, un altro idolo delle festività natalizie.

Caramelle e dolcetti saranno “l’affettuoso abbraccio” che la Befana di Senstation On Ice offrirà ai pattinatori che saliranno in pista a pattinare. Ma le sorprese non finiranno lì, gli organizzatori ed ideatori dell’evento, AADV Entertainment, riusciranno a stupire e sorprendere tutti i bambini che decideranno di frequentare il villaggio nelle giornate conclusive.

Tra gli appuntamenti del 6 gennaio, infatti, la stravagante e curiosa possibilità di incontrare Babbo Natale e la Befana a Senstation On Ice, l’evento che ha consentito ai cittadini milanesi, così come alle migliaia di viaggiatori che sono giunti nel capoluogo meneghino, di poter usufruire non solo dello stupendo villaggio, ma anche della possibilità di poter tornare a frequentare una parte della città. La bellissima illuminazione dell’intera facciata della stazione di Milano Centrale, con il claim Calabria Straordinaria, resterà così un segnale evidente dell’impegno, dimostrato dai numeri eccellenti di presenze, per la promozione e riqualificazione della piazza.

Orari e Appuntamenti:

dalle 10:00 alle 22:00 tutti i giorni

venerdì 6 gennaio dalle ore 16 iniziativa Befana sui pattini