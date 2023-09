Milan, il primo banco di prova sarà il derby

Con squadre come Bologna, Torino e Roma è andata bene, ma non si può continuare a sperare nelle carenze degli avversari. Certi errori possono costare caro

Il Milan ha vinto le prime tre partite del campionato. Però, ha vinto contro un Bologna spuntato, un Torino debole ed una Roma che ancora non ha trovato la quadra, nonostante la buona qualità della rosa. Rispetto al Bologna e al Torino, la Roma ha una rosa più ampia e di qualità superiore.

Come volevasi dimostrare, il Milan ha migliorato molto la fase offensiva. Quest’anno l’attacco non è più dipendente da Leao e il mister Stefano Pioli ha più risorse, con Pulisic e Giroud. L’olandese Tijjani Reijnders sta dando delle ottime garanzie al centrocampo. I suoi passaggi sono precisi. L’inglese Loftus-Cheek ha migliorato anche la copertura della difesa. Però, la squadra rossonera continua ad avere problemi di black out difensivi. In certi momenti di ogni partita, la squadra subisce l’avversario. Pioli dovrà registrare qualcosa.

Con squadre come Bologna, Torino e Roma è andata bene, ma non si può continuare a sperare nelle carenze degli avversari. Certi errori possono costare caro.

Certamente, il primo vero banco di prova sarà il derby con l’Inter. L’anno scorso, l’Inter è stata una bestia nera per il Milan. La storia non dovrà ripetersi quest’anno. Con i nerazzurri ci dovrà essere la massima concentrazione e si dovrà sbagliare il meno possibile. Poi, quando inizieranno anche la Champions League, la Coppa Italia e il Mondiale per Club, il gioco si farà più interessante. La stagione del Milan sarà intensa e perciò si dovrà sbagliare il meno possibile per evitare di combinare dei disastri.