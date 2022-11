L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+6,0%), mentre le esportazioni verso l'area Ue sono in diminuzione (-2,2%)

Export made in Italy +1,6% a settembre. A comunicarlo è l’Istat. L’aumento su base mensile dell’export è dovuto all’incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+6,0%), mentre le esportazioni verso l’area Ue sono in diminuzione (-2,2%).

Su base annua l’export cresce del 21,6% in termini monetari e del 2,1% in volume. La crescita dell’export in valore è più sostenuta verso i mercati extra Ue (+27,2%) rispetto all’area Ue (+17,1%).

Dunque, i prodotti italiani sono sempre più apprezzati nel mercato mondiale: sono le eccellenze made in Italy dei più diversi settori, dalla moda all’enogastronomia, dalla cultura all’agroalimentare. E poi robotica, mobili, calzature e tanto altro.