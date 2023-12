L’ultimo giorno dell’anno si avvicina e a quanto pare dal punto di vista meteo sarà un 31 dicembre dalle temperature miti, ancora oltre la media del periodo. In tante zone d’Italia, in realtà, l’inverno rigido, come lo conoscevamo una volta, non si è ancora visto.

Per San Silvestro gli esperti meteo prevedono in Italia un peggioramento del tempo, a causa di un profondo ciclone sulle Isole Britanniche, ma il termometro non subirà flessioni significative e persistenti.

Capodanno vedrà le prime piogge al mattino su Valle d’Aosta, Liguria, Toscana e Lombardia, di debole intensità e con qualche fiocco sulle Alpi oltre i 1300 metri; nel pomeriggio assisteremo ad una parziale intensificazione dei fenomeni sempre sulle stesse zone con un coinvolgimento anche di Lazio ed Umbria.

In serata, soprattutto all’ora del brindisi, sarà necessario avere un ombrello a portata di mano al Nord (meno necessario in Piemonte e Romagna), dalla Liguria alla Toscana, dal Lazio alla Campania.

Nel resto d’Italia, tempo asciutto. Ma i primi giorni del 2024 porteranno ancora pioggia e neve sulle Alpi. Poi la perturbazione si sposterà verso i Balcani e resteranno solo alcuni piovaschi tra Bassa Toscana, Lazio e Campania.

In ogni caso, pioggia a parte, le temperature resteranno miti, persino gradevoli in certi casi. Almeno fino al 5 gennaio.