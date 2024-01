Il diplomatico Alessandro Modiano assumerà l’incarico di Ambasciatore d’Italia in Messico a partire dal prossimo 15 gennaio. A confermarlo è stato proprio lo stesso Modiano in occasione dell’assemblea dei soci della Camera di Commercio Messicana in Italia (CaMexItal), svoltasi nella sede dell’Ambasciata del Messico a Roma.

“È inutile dire che questo incarico non solo l’ho voluto e desiderato, ma lo accolgo con enorme entusiasmo”, ha sottolineato Modiano.

“Credo che le prospettive siano davvero eccezionali. Dobbiamo, secondo me, continuare su alcune traiettorie già stabilite e accrescerne l’importanza. Dobbiamo promuovere una più intensa relazione politica tra i nostri due Paesi e questo è un aspetto sul quale occorre concentrarsi”.

“Il nostro governo si rende conto dell’importanza della relazione con il Messico, tant’è vero che la stessa Ambasciata italiana ha avuto un significativo rafforzamento sotto molti profili negli ultimi anni”, ha dichiarato Modiano, che ha ricordato che a metà febbraio prenderà servizio a Città del Messico anche un nuovo addetto scientifico.

“Questo garantisce la copertura di un comparto, quello della cooperazione scientifica e tecnologica, che ha enormi potenzialità, con una relazione che è già molto intensa, ma dove c’è molto spazio ancora da coprire”.

Entrato nella carriera diplomatica nel 1992, Modiano ha ricoperto già diversi incarichi in America Latina. È stato Primo Segretario Commerciale presso l’Ambasciata di Santiago de Chile tra il 1997 e il 2000, Primo consigliere per l’emigrazione e gli affari sociali e poi Vicario del Capo Missione all’Ambasciata di Buenos Aires tra il 2008 e il 2012.

Dopo una lunga esperienza presso l’Ambasciata d’Italia al Cairo, dove ha svolto il ruolo di Primo Consigliere dal 2016, lo sbarco in Messico lo vede per la prima volta nelle vesti di Ambasciatore d’Italia.