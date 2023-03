MESSICO | Conclusa la missione del Sottosegretario Giorgio Silli

La visita in occasione della restituzione di 43 reperti archeologici precolombiani di grande valore storico, artistico e culturale, trafugati negli anni e recuperati in Italia dal Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dall'Arma dei Carabinieri

Il sottosegretario di Stato Giorgio Silli ha effettuato il 27 e il 28 marzo una missione in Messico, in occasione della restituzione di 43 reperti archeologici precolombiani di grande valore storico, artistico e culturale (vasi, sculture e elementi votivi fra il III e XIV secolo d.c.), trafugati negli anni e recuperati in Italia dal Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dall’Arma dei Carabinieri.

I reperti archeologici sono stati trasportati con il volo inaugurale Roma-Citta’ del Messico, avviato da Aeromexico il 26 marzo, sul quale il sottosegretario Silli ha viaggiato con la ministra della Cultura messicana, Alejandra Frausto Guerrero, giunta appositamente a Roma per prendere in consegna dai Carabinieri i beni recuperati.

Con il presidente degli Stati Uniti Messicani Andres Manuel Lopez Obrador, il sottosegretario Silli ha partecipato il 28 marzo alla cerimonia di restituzione dei reperti, nel corso della quale sono stati valorizzati l’azione di recupero svolta dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, nel quadro di una consolidata collaborazione con la Guardia Nacional. Nel corso della missione il Sottosegretario Silli ha inoltre avuto incontri con i rappresentanti dell’imprenditoria italiana nel Paese e visitato lo stabilimento Pirelli a Silao, nello Stato di Guanajuato.