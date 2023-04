MEDIA SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Torna a scendere il Pd, ora al 19,4%

Torna a scendere il Pd, ora al 19,4%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Non ci sono enormi cambiamenti nelle intenzioni di voto dell’ultima settimana, se non una significativa inversione di tendenza per quanto riguarda il Pd, che ha perso il suo slancio prima di raggiungere il 20%. In sette giorni ha perso, anzi, alcuni decimali, ritrovandosi al 19,4%. È una percentuale di poco superiore a quella delle politiche, ma probabilmente inferiore a quella che Elly Schlein sperava quando è diventata segretaria.

Parallelamente restano piuttosto stabili le intenzioni di voto degli alleati, con Sinistra Italiana/Verdi che scende sotto il 3%, al 2,9% e +Europa che recupera qualcosa e va al 2,3%.

Nel centrodestra rimane ferma al 29,1% Fratelli d’Italia, lontana da quel 30% toccato in febbraio, mentre sia la Lega che Forza Italia riescono ad crescere, seppur di poco, andando rispettivamente all’8,8% e al 7,1%. Fuori dai principali poli il Movimento 5 Stelle recupera un decimale ed è al 15,9%, mentre Azione/Italia Viva lo perde, scendendo al 7,6%.