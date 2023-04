MEDIA SONDAGGIO TERMOMETRO POLITICO | Forza Italia ai suoi massimi da ottobre

Forza Italia ai suoi massimi da ottobre. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Il dato più interessante nell’ultima settimana, in cui le intenzioni di voto non presentano grandi movimenti, è l’ulteriore crescita di Forza Italia, ora al 7,3%, che nel complesso raggiunge un livello che non toccava da ottobre. È ancora decisamente al di sotto delle percentuali raggiunge nel voto di settembre, tuttavia il recupero di mezzo punto in meno di un mese è un fatto. Che sia l’effetto della malattia di Berlusconi, che ha mosso l’affetto di alcuni ex elettori?

Lo si vedrà nelle prossime settimane, quando si dovrà tenere d’occhio anche l’impatto della rottura tra Renzi e Calenda. Per ora secondo i sondaggi, che ancora non tengono conto di quanto accaduto, Azione e Italia Viva sono al 7,4%, in ogni caso il risultato più basso dalle politiche.

Nella maggioranza, poi, Fratelli d’Italia è stabile al 29,1%, mentre la Lega, all’8,9%, sfiora il 9%.

Torna a muoversi verso l’alto il Pd, al 19,6%, che quindi allunga sul Movimento 5 Stelle, bloccato al 15,9%. Stabili anche gli alleati Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, rispettivamente al 2,9% e al 2,3%.