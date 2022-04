Media sondaggi Termometro Politico: si allarga il vantaggio di Fratelli d’Italia sul Pd

Si allarga il vantaggio di Fratelli d’Italia sul Pd. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Il dato saliente di questa settimana è l’allargamento del vantaggio di Fratelli d’Italia che consolida la propria prima posizione, con il 21,5%. Ciò avviene non per un aumento del partito di Giorgia Meloni, che anzi rimane stabile, ma per un arretramento del Pd, che è ora in media al 20,9%.

Parallelamente recupera alcuni decimali la Lega, ora al 16,9%. Questo incremento fa il paio, però, con il calo di Forza Italia, che scende all’8,4%.

Tra le formazioni più piccole si nota un arretramento di Sinistra Italiana e Articolo 1, che facevano parte di LeU. Stabile, al 2,5%, Italia Viva, mentre Azione e +Europa insieme scendono dal 4,8% al 4,5%. In incremento, al 9%, gli elettori degli altri partiti.