Media sondaggi Termometro Politico: nessun partito raggiunge il 20%

Nessun partito raggiunge il 20%. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La principale novità riguarda il fatto che per la prima volta nessun partito politico arriva al 20%. Si tratta dell’effetto del calo delle prime due forze, Fratelli d’Italia, ora al 19,95, e il Pd, ora al 19,8%.

A perdere peso però sono anche i principali concorrenti, come la Lega che tocca un ennesimo minimo, scendendo al 18,4%. E il Movimento 5 Stelle, che lascia mezzo punto sul terreno, e si porta al 15,7%.

Il partito più grande a crescere è Forza Italia, che va in media dal 7,2% al 7,5%. A progredire sono anche altre forze piccole, come gli ex membri di LeU e Azione, entrambi in salita al 3,9%. Aumenta anche Italia Viva, al 2,6%.

Siamo quindi di fronte a un’ulteriore frammentazione del campo politico, non vi è nessuna lista che sembra dominare il panorama, a differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, quando, a turno Pd, Movimento 5 Stelle e Lega hanno avuto il proprio momentum.