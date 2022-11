MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | M5S supera Pd. Fdi sfiora il 30%

È sorpasso, il Movimento 5 Stelle supera il Pd. Questi, in sintesi, i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Alla fine quello che molti avevano previsto e che alcuni istituti già da tempo intravedevano è accaduto: il Movimento 5 Stelle ha superato il Pd. Oggi il partito di Conte è in media al 17%, mentre quello di Letta al 16,8%. Il primo ha guadagnato ancora alcuni decimali, mentre il secondo li ha persi.

In testa, incontestato, rimane Fratelli d’Italia, che cresce ancora del 0,3% e va al 28,8%. In compenso, però, i suoi alleati della Lega scendono, proprio di tre decimale, e scivolano all’8,2%. Giù anche Forza Italia, che è al 6,8%.

Il centrodestra non riesce a sfondare, data la debolezza delle sue componenti più piccole. Nel centrosinistra a fronte del calo del Pd non vi è un recupero degli altri partiti più piccoli: Sinistra Italiana/Verdi è stabile al 3,8%, mentre +Europa scende al 2,6%. Al di fuori di questi poli Azione/Italia Viva è in leggero decremento, all’8%.