MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | M5S sempre più in basso

Il Movimento 5 Stelle ai minimi dalle politiche. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

La maggiore novità di questa settimana è il calo del Movimento 5 Stelle, che scende al 15,6% e tocca il dato minimo dalle politiche. Questo avviene senza che in realtà vi sia un progresso del Pd, che era stato in questi mesi il maggiore competitor e gli aveva sottratto consenso: rimane infatti al 20,1%. Non crescono neanche Sinistra Italiana/Verdi e +Europa, rispettivamente al 2,8% e al 2,3%

Al contrario vi sono numeri positivi per il centrodestra, non tanto per Fratelli d’Italia, che è stabile al 29%, quanto per Lega e Forza Italia. Il partito di Salvini guadagna qualche decimale e sale al 9,3% mentre quello di Berlusconi al 7,1%. Nell’ex Terzo Polo domina il segno meno. Italia Viva arretra al 2,7%, mentre Azione al 4,1%.