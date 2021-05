Media sondaggi Termometro Politico: M5S in calo, Fdi continua a crescere

Il Movimento 5 Stelle perde terreno. Questi in sintesi i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Il dato più significativo di questa settimana appare essere il ridimensionamento del Movimento 5 Stelle. L’effetto dell’arrivo alla guida di Giuseppe Conte, che rimane piuttosto defilato sui media, sembra essere svanito, e il partito scende al 16,6% dopo avere superato il 17% per più settimane.

Di converso recuperano terreno tutti gli altri grandi partiti. La Lega ferma il proprio calo e si consolida al 21,7%, mentre gli alleati di Fratelli d’Italia raggiungono un nuovo record toccando il 18,5%.

Ma per ora al secondo posto dietro il partito di Salvini vi è sempre il PD, che anzi guadagna terreno e va al 19,4%.

Piuttosto stabile, con un decimale in più, è Forza Italia, che arriva al 7,4%, mentre non sembrano al massimo della condizione né Italia Viva né Azione. Il partito di Renzi è al 2,3%, quello di Calenda in leggero calo al 3,1%.