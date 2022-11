MEDIA SONDAGGI TERMOMETRO POLITICO | Fdi cresce ancora, crolla Forza Italia

Fratelli d’Italia cresce ancora, in crollo Forza Italia. Questi, in sintesi, i dati dell’ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico.

Cresce il numero degli istituti di sondaggio che si occupano delle intenzioni di voto. Siamo del resto sempre più lontani dalle elezioni e vi sono i contraccolpi della formazione del governo e dei primi provvedimenti.

Come quasi sempre accade all’inizio della legislatura il partito del premier vive una luna di miele. È quello che succede anche a Fratelli d’Italia, che cresce ancora e va al 28,3%. Gran parte di questo consenso viene da forzisti delusi probabilmente dalle esternazioni sull’Ucraina di Berlusconi e dai suoi contrasti con Meloni, dopo i quali Forza Italia risulta in netto calo. È ora al 6,8%, l’1,3% in meno rispetto al 25 settembre. La Lega è invece sostanzialmente stabile, all’8,6%.

All’opposizione si ferma sia la discesa del Pd che il trend in salita del Movimento 5 Stelle. Sono stabili entrambi rispettivamente al 17,6% e al 16,6%. Quasi fermi anche Sinistra Italiana/Verdi, al 3,8%, e +Europa, al 2,9%. Azione/Italia Viva, invece, è in leggero calo, all’8%.