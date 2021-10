Mastella pensa a un partito nazionale: “C’è bisogno di un’area centrale”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è intervenuto su Radio Cusano Campus e sulle amministrative ha detto: “Il primo problema del centrodestra è che non può avere una coalizione alle elezioni e poi una divisione a livello nazionale, così è solo la misurazione di chi arriva prima ma sono i primi dei secondi”.

“Come ha detto Berlusconi, nessuno tra Salvini e Meloni può essere premier, hanno dimostrato immaturità politica. Anche questa scelta no vax, ni vax, non ha pagato. Non si può stare sia al governo che all’opposizione come fa Salvini. Questo è il motivo principale della sconfitta. E poi anche il fatto che bisogna sempre rivolgersi a candidati fuori dalla politica non funziona, di Draghi ce n’è uno tutti gli altri son nessuno”.

“La Dc sceglieva Guido Carli, ne metteva uno, massimo due, ma non è che tutti i tecnici sono bravi e tutti i politici sono cattivi, ci sono tecnici bravi e cattivi e politici bravi e cattivi”.

“Adesso Salvini e Meloni faranno la prova di sottomissione e si vedranno ad Arcore, i candidati di Forza Italia almeno hanno vinto. Io sto pensando di fare un partito nazionale dopo la vittoria di Benevento, assieme ad altri ovviamente, perché c’è bisogno di un’area centrale”.