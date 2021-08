Marcinelle, Romagnoli (MdL): “Sicurezza sul lavoro tema quanto mai attuale”

"Prendiamo spunto dal passato, per correggere il futuro ed evitare che tragedie come quella di Marcinelle possano tornare a ripetersi"

“Marcinelle, con la sua tragedia nella quale persero la vita 136 italiani, ci ricorda ogni anno quanto sia importante per l’Italia riuscire a trattenere i propri cervelli, ma anche le proprie braccia, entro i propri confini, senza che questi siano costretti ad andare all’estero per inseguire il sogno di una vita migliore. Nel 65esimo anniversario di Marcinelle commemoriamo le vittime di quella tragedia e celebriamo la Giornata del Sacrificio del lavoro italiano nel mondo, fortemente promossa dall’indimenticabile ministro degli Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia. Sono passati vent’anni da allora. Ma il tema della sicurezza sul lavoro è quanto mai attuale. Prendiamo spunto dal passato, per correggere il futuro ed evitare che tragedie come quella di Marcinelle possano tornare a ripetersi”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà.