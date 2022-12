MANOVRA | Odoguardi: “MAIE unica forza politica in grado di ottenere risultati concreti per gli italiani nel mondo”

“L’emendamento approvato dal Parlamento – a prima firma Franco Tirelli, deputato del Movimento Associativo Italiani all’Estero -, assicura 520 nuove assunzioni al ministero degli Esteri. È il risultato di un intelligente e impegnativo lavoro politico e parlamentare, che ha coinvolto anche il Senatore MAIE, Mario Borghese. Nulla arriva per caso. Lo stesso presidente del Movimento, Ricardo Merlo, anche a distanza, dalla sua Buenos Aires, ha fatto sentire il proprio peso politico, muovendosi con discrezione ma con grande determinazione. E così nei nostri Consolati arriveranno nuove risorse umane, che si sommano a quelle assicurate nella scorsa legislatura sempre grazie al MAIE e alla gestione di Merlo, in quel periodo Sottosegretario alla Farnesina. Prima di allora, erano anni che non venivano fatte nuove assunzioni al ministero degli Esteri. Ancora una volta il MAIE è l’unica forza politica presente nel Parlamento italiano in grado di ottenere risultati concreti a favore degli italiani nel mondo”. Lo dichiara in una nota Vincenzo Odoguardi, vicepresidente MAIE.