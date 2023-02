M5S | Conte: “Occorre trovare gli strumenti per ridurre i passaggi ad altri gruppi parlamentari”

“Dovremo tornare a riflettere per pervenire a soluzioni efficaci e pienamente compatibili con i principi costituzionali e, più in generale, con il quadro normativo vigente"

Nel giorno del voto dell’assemblea degli iscritti M5s sulle modifiche al Codice etico il presidente Giuseppe Conte chiarisce, in un post su Facebook, il comportamento nei confronti di espulsi e fuoriusciti dal Movimento. Innanzitutto, ricorda, c’è stata “la rimozione della previsione che introduceva una sanzione a carico degli eletti espulsi dal MoVimento 5 Stelle o comunque fuoriusciti”.

“La corrispondente previsione è stata espunta dallo Statuto vigente per effetto degli specifici rilievi formulati dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti”. Di conseguenza – sottolinea Conte -, “si è provveduto ad adeguare il Codice etico alle nuove previsioni statutarie”.

“Colgo l’occasione per rimarcare che in molti avete evidenziato la necessità di introdurre strumenti utili a ridurre la possibilità che i portavoce eletti vengano meno agli impegni assunti in campagna elettorale abbandonando il MoVimento 5 Stelle per passare ad altri gruppi o partiti politici. Su questa questione dovremo tornare a riflettere per pervenire a soluzioni efficaci e pienamente compatibili con i principi costituzionali e, più in generale, con il quadro normativo vigente”.