M5S | Conte contro la manovra del governo: “Molto deludente, forti tagli alla sanità” [VIDEO]

Giuseppe Conte, presidente M5S, a margine del convegno Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), ha commentato la legge di bilancio proposta dal governo.

L’ex premier la ritiene una manovra economica “molto deludente, perché per quanto riguarda la sanità gli stanziamenti di due miliardi sono pressoché interamente assorbiti dal caro bollette. Quindi di fatto assistiamo ad un taglio per quanto riguarda tutto il comparto della sanità. E per quanto riguarda il mondo della disabilità mi pare di aver trovato soltanto incremento di fondi per quanto riguarda l’assegno unico, che abbiamo introdotto con la legge di Bilancio del Conte due, quindi incrementi per famiglie con figli con disabilità; ma tutti gli altri fondi che avevamo creato, gli stanziamenti che avevano costituto una piccola ma pur sempre significativa rivoluzione rispetto alle politiche del passato, sono completamente spariti, non sono stati rifinanziati”.

Dunque secondo il leader del Movimento 5 Stelle si tratta di una legge di bilancio “che ci porta dritti alla recessione, è nel segno dell’austerità, contribuirà alla depressione del tessuto economico e produttivo, aggravando le sofferenze di famiglie e imprese. Questa manovra crea grande diseguaglianza e aggrava le diseguaglianze sociali ed economiche”.

Per quanto riguarda le Regionali in Lombardia “per noi sono importanti i contenuti e i programmi. Ci sarà un confronto e dopo valuteremo. Il problema del candidato, per quanto ci riguarda, è accantonato, prima si lavora su un programma comune. Se c’è questa premessa e ci sono obiettivi condivisibili in comune, poi lavoreremo sul migliore interprete”.

Pos? Governo e Mef si assumono grave responsabilità

“Lo ha certificato la Corte dei conti, tutte le nostre critiche vengono confermate da fonti autorevoli. La Corte dei conti ha certificato che consentire ai commercianti di non usare il Pos fino a 60 euro e dare la possibilità di girare con le tasche piene di banconote fino a 5mila euro è un fatto recessivo, perché significa anche indirettamente favorire l’economia sommersa. Il governo e il ministro dell’Economia si stanno assumendo una grave responsabilità che pagheremo negli anni futuri”.