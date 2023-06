Luglio in famiglia a San Candido: caccia al tesoro sul Monte Elmo

Caccia al tesoro per i più piccoli nella natura del Monte Elmo in occasione del compleanno di Mucca Pina, storica mascotte del 4 stelle S Post Alpina - Family Mountain Chalets

È tempo di festa al 4 stelle Superior Post Alpina – Family Mountain Chalets, villaggio alpino, dotato di confortevoli suite e appartamenti, specializzato nelle vacanze per la famiglia a Versciaco, in Alta Pusteria. La mascotte del resort, Mucca Pina, venerdì 7 luglio chiamerà a raccolta tutti i piccoli ospiti per celebrare il suo compleanno, con tante attività ricreative nella natura. Fidata compagna di giochi e, da sempre, tenera intrattenitrice nelle giornate trascorse dalle famiglie al Post Alpina, Mucca Pina riserverà sorprese inedite in collaborazione con lo staff del Mini Club.

Nel ricco programma giornaliero di animazione indoor e outdoor, in onore di Mucca Pina, il Mini Club coinvolgerà i bambini, a partire dai 3 anni, in una speciale attività all’aperto presso una nota meta panoramica del comprensorio Tre Cime Dolomiti, che in ogni stagione offre infinite possibilità di svago e sport a grandi e piccini. «Abbiamo preparato una caccia al tesoro con focus “natura” con l’obbiettivo di avvicinare i bimbi il più possibile a questo tema» spiega la responsabile del Mini Club. «La caccia al tesoro si svolgerà sul Monte Elmo e sarà molto stimolante: ai bambini verrà dato un foglio, con vari step da seguire, e una bustina con un paio di forbici. Ogni punto, previsto durante la caccia, richiederà loro abilità diverse (cercare, raccogliere, disegnare e descrivere oggetti, fiori o piante), con lo scopo di attivare ogni loro senso. Una volta concluso il percorso, i bambini consegneranno il sacchetto e il foglio compilato, conquistando così l’attestato di “ricercatori della natura” e un dolce premio».

Nel primo villaggio alpino a misura di famiglia, divertimento e spensieratezza per i più piccini continua tutta l’estate, tra laboratori didattici, yoga nella natura, escursioni e attività a contatto con gli animali, previsti dal nuovo programma del Mini Club (attivo ogni giorno dalle 10.00 alle 22.00) e dal Nature Programme by Familienhotels Südtirol, quest’anno dedicato alla ricerca nel bosco di piante selvatiche ed erbe aromatiche da cucinare sul fuoco. E per i più grandi? Al Post Alpina il benessere di mamma e papà è altrettanto importante e trova spazio nella SPA “Vita Alpina”: dotata di saune, piscine, sala relax con lettini ad acqua e un ricco menu di trattamenti beauty & wellness, è il luogo perfetto per concedersi piacevoli momenti di relax in coppia o con tutta la famiglia. Per le famiglie più attive, le zone Monte Elmo e Monte Baranci, la meridiana di Sesto e le splendide Tre Cime di Lavaredo, si trovano a pochi passi dal Post Alpina e offrono reti di sentieri per ogni età e livello di preparazione.