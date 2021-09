L’UE sostiene il Ministero della Giustizia della Macedonia del Nord nei casi di assistenza legale gratuita

Il referente della Progresso APM Consulting Sprl, per la Macedonia del Nord, dott. Asan Ejunovski spiega “che il server mira a fornire un sistema più efficiente per la gestione dei casi di patrocinio legale gratuito, nei confronti dei cittadini

L’Unione europea e il Consiglio d’Europa, attraverso il loro programma Strumento orizzontale II, vogliono migliorare l’efficienza, la qualità e l’accessibilità dell’assistenza legale gratuita nella Macedonia del Nord.

L’assistenza legale gratuita, per tutti i cittadini, costituisce un’importante priorità per l’UE. A tale scopo, è stato donato un server al Ministero della Giustizia della Macedonia del Nord, per assistere le autorità locali nei loro sforzi di transizione verso una gestione più efficiente dei casi di assistenza legale gratuita.

Il referente della Progresso APM Consulting Sprl, per la Macedonia del Nord, dott. Asan Ejunovski spiega “che il server mira a fornire un sistema più efficiente per la gestione dei casi di patrocinio legale gratuito, nei confronti dei cittadini. L’iniziativa costituisce un grande supporto per l’Unità Centrale e per tutti gli Uffici Regionali della Giustizia che contribuirà a migliorare l’accesso e la fruizione ai servizi di assistenza legale gratuiti per i cittadini della Macedonia del Nord”.

Questa donazione è stata consegnata nell’ambito della specifica azione “Sostenere un migliore accesso a servizi di assistenza legale gratuita in Macedonia del Nord” che fa parte del Programma congiunto, denominato “Struttura orizzontale per i Balcani occidentali e la Turchia 2019- 2022”, sviluppato dall’Unione Europea e dal Consiglio d’Europa “.