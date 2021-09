L’INTERVISTA | Italiani all’estero, Gazzola (CGIE): “Non c’è alcun motivo per rinviare le elezioni dei Comites”

“Non capisco il motivo per cui si dovrebbero rinviare le elezioni. Posticiparle di qualche mese per cosa? Forse che in tre o quattro mesi sparirà il Coronavirus? Non è così”

Sono state indette ufficialmente, oggi venerdì 3 settembre, le elezioni per il rinnovo dei Comites. Fino a poche ora fa il Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all’estero, Michele Schiavone, insisteva: l’appuntamento elettorale va rinviato, perché – questo il suo ragionamento – la pandemia nel mondo morde ancora ed è a rischio la partecipazione dei connazionali al voto. Ma non tutti nel CGIE la pensano allo stesso modo.

ItaliaChiamaItalia ha raggiunto telefonicamente Mariano Gazzola, vicesegretario generale CGIE per l’America Latina, che ci ha spiegato prima di tutto che certo, sarebbe stato meglio votare dopo la riforma dei Comites, ma questo non è stato possibile perché evidentemente non c’è stata la volontà politica di farlo da parte del governo. A questo punto, rimandare le elezioni causa Covid è – secondo Gazzola – del tutto inutile.

“Non capisco il motivo per cui si dovrebbero rinviare le elezioni. Posticiparle di qualche mese per cosa? Forse che in tre o quattro mesi sparirà il Coronavirus? Non è così. Esiste anche il rischio, inoltre, di perdere – con le prossima legge di stabilità – i 12 milioni di euro stanziati per l’organizzazione delle elezioni, anche perché l’attuale governo ha già dimostrato di non essere proprio amico degli italiani nel mondo”.

“In America Latina – prosegue – non conosco alcun Paese dove non si possano svolgere le elezioni. A novembre si vota in Argentina per le primarie del Parlamento, poco tempo fa si è votato in Cile; nessun Paese è in quarantena, in Uruguay non esiste il coprifuoco. E allora perché non rinnovare i Comitati degli italiani all’estero?”.