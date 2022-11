L’INTERVISTA | ItaliaChiamaItalia a colloquio con Federica Onori, l’unica M5S eletta all’estero

Deputata pentastellata eletta in Europa: “Per me è un immenso onore ed una grande responsabilità sedere in Parlamento e rappresentare le cittadine ed i cittadini italiani alla Camera dei Deputati”. Italiani all’estero e non solo: “Ecco gli obiettivi su cui mi concentrerò”

Federica Onori, deputata del Movimento 5 Stelle eletta nella ripartizione estera Europa, ha 34 anni ed è nata ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Ha vissuto all’estero in diversi Paesi europei: inizialmente per motivi di studio, e sempre grazie a borse di studio, ha vissuto in Spagna, Francia e Germania. Poi, per lavoro, si è trasferita a Bruxelles, in Belgio, dove si è occupata di analisi statistico-economiche presso la Commissione Europea. Da lì, è arrivata da qualche settimana a Roma: è lei l’unica eletta all’estero nel partito guidato da Giuseppe Conte, che in Europa ha raccolto oltre 65mila voti di lista. Federica ha conquistato il suo seggio grazie alle sue 8.354 preferenze personali. ItaliaChiamaItalia.it l’ha intervistata per voi.

Federica Onori, deputata M5S eletta alle Politiche 2022 nella ripartizione estera Europa. Come vivi l’esperienza di essere per la prima volta in Parlamento? Quali sono le tue emozioni a livello umano, ma anche politico?

Per me è un immenso onore ed una grande responsabilità sedere in Parlamento e rappresentare le cittadine ed i cittadini italiani alla Camera dei Deputati. Sono stata eletta nella circoscrizione Estero e, tra tutti gli otto eletti in questa circoscrizione alla Camera, sono la più giovane e purtroppo anche l’unica donna. Difficile quindi non far partire le mie considerazioni politiche da questo vuoto di rappresentatività.

La società e la politica italiane hanno sempre sofferto di uno squilibrio di genere. Stabilendo una “parità” tra uomini e donne più teorica che reale. Una parità che si può leggere chiaramente in diversi articoli della nostra Costituzione (ad esempio negli articoli 3, 37 e 51) ma che si intravvede meno chiaramente nella realtà della vita di molte cittadine e cittadini italiani. Nella mia attività di parlamentare non farò mancare il mio lavoro ed il mio impegno per contribuire ad invertire questa tendenza.

Quali sono gli obiettivi principali che ti sei proposta di raggiungere in questa prima parte di legislatura? Quali, in particolare, quelli che riguardano gli italiani all’estero?

In generale sento la responsabilità di avere la straordinaria occasione di poter lavorare per il bene del Paese nel suo complesso. Sono onorata di essere qui e farò del mio meglio in ogni contesto. Mi fa piacere dire che sono stata eletta Segretario nell’ambito della mia commissione di appartenenza (Affari esteri e comunitari). Considero la III Commissione una commissione chiave, degna della massima attenzione soprattutto in questo momento storico così delicato e complesso a livello internazionale.