L’INTERVISTA | Giuseppe Cacace, un grande innamorato della Costa Rica

Giuseppe Cacace, 48 anni, barese di Bitritto, parla della “sua” Costa Rica, il Paese dove vive da piú di 20 anni. Imprenditore nel settore della ristorazione, Cacace è il coordinatore nazionale del MAIE in CR. Ennio Marchetti lo ha intervistato per Azzurro Caribe, il settimanale degli italiani di Caraibi e Centro America. Qui di seguito, l’intervista integrale

“La Costa Rica è la mia seconda patria. Mi innamorai fin dal primo momento. La sua natura ed il suo clima non hanno uguali. Ho tantissimi amici costaricensi che praticamente mi hanno adottato come fratello e, in alcuni casi, anche come figlio, gente fantastica, potrei scrivere un libro intero, però mi limito al mio primo pensiero”. Così Giuseppe Cacace, 48 anni, barese di Bitritto, parla della “sua” Costa Rica, il Paese dove vive da più di 20 anni e di cui si è innamorato perdutamente fin dal primo momento, quella vacanza “galeotta” del 1996.

In Costa Rica Cacace si è formato una famiglia ed ha un lavoro gratificante.

“Sono agente immobiliare, ho un ristorante e un’agenzia web – racconta ad Azzurro Caribe – Inoltre presto consulenza ad un’azienda di telecomunicazioni con sede in Guatemala. Sono segretario del CDA della Camera di Commercio italiana in Costa Rica e coordinatore nazionale del MAIE. In passato ho fatto parte del direttivo dell’Associazione Italiana di Mutuo Soccorso in Costa Rica”.

Nel tempo libero si dedica ai suoi hobbies: “Ne ho tanti, però il principale ha a che vedere con la tecnologia, hardware e software, e quando mi resta un po’ di tempo faccio volare il mio drone”.