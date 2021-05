L’INTERVISTA | Elezioni Comites, Bellinato (MAIE) a ItaliaChiamaItalia: “Sosterremo persone serie e competenti”

“Si stanno tutti preparando all’appuntamento elettorale di fine anno. Anche in Florida il MAIE sta lavorando molto bene. E’ ancora prematuro parlare di liste, ma sono convinto che otterremo ottimi risultati”.

Da sinistra, nella foto: Ricky Filosa, Flavio Bellinato, Mario Borghese (vicepresidente MAIE) negli uffici del MAIE a Roma

Bellinato è anche Segretario del Comites di Santo Domingo, un Comites condiviso con Panama: “Far parte per la prima volta di un Comites è stata per me una esperienza molto formativa, mi ha arricchito moltissimo. Credo di aver svolto il ruolo di Segretario nel migliore dei modi. Ovviamente, essendo stata riaperta l’Ambasciata di Santo Domingo, in futuro avremo un Comitato tutto nostro, non più diviso a metà con Panama. Questo almeno è ciò che auspichiamo. Così come personalmente mi auguro che il futuro Comites possa concentrarsi di più su progetti concreti dedicati alla comunità italiana e sui rapporti con le istituzioni locali; soprattutto che sia composto da un gruppo coeso, con molta voglia di fare”.