L’INTERVISTA | De Bonis (MAIE): “Agli ultimatum di Renzi, in tempo di crisi, occorre contrapporre scelte per il bene del Paese e dei cittadini”

Senatore De Bonis, perché ha deciso di aderire al MAIE?

Essere parte di un gruppo parlamentare permette di essere più incisivi nell’esercizio dell’azione politica. E’ in ballo il futuro dell’Italia, dei nostri giovani costretti ad emigrare dal Sud, delle partite Iva che vogliono certezze, degli anziani che desiderano essere curati rimanendo vicini ai propri cari e di un dualismo territoriale che deve ritrovare finalmente un suo equilibrio. Nelle dotazioni infrastrutturali, nella scuola, nella sanità, nelle bonifiche ambientali, nel lavoro.

In che modo?

Adesso abbiamo l’occasione storica per recuperare il ritardo del Mezzogiorno: le risorse del Recovery Fund destinate all’Italia. I miliardi che l’Europa mette a disposizione del nostro Paese tengono conto di tre criteri: la popolazione (che “vale” 90 miliardi), il reddito pro capite (più soldi dove è più basso) e il tasso di disoccupazione (più soldi dove è più alto). Sono proprio questi ultimi due criteri, direttamente riferibili alle condizioni drammatiche del Mezzogiorno, che fanno salire la cifra per l’Italia a 209 miliardi e che dovrebbero consentire di non negare più treni, strade e altre infrastrutture dove mancano. Ecco perché non può essere accettabile limitare la quota per il Sud al 34 per cento, ovvero solo in proporzione agli abitanti, come vuol fare il partito trasversale di Renzi & Co.

Come pensa che la sua adesione al MAIE possa incidere su questo?

Non c’è più tempo per i giochini della politica o del potere. La soluzione deve venire dal Parlamento. Il Parlamento deve tornare ad occupare il ruolo di rilievo che la Costituzione gli attribuisce. In Senato molti colleghi sono sensibili al tema della crisi economica e sanitaria che stiamo vivendo. Non si tratta di sfoderare un discutibile istinto di sopravvivenza dei parlamentari, già oberati dal taglio referendario. Sono queste le ragioni per cui ho sciolto le riserve e deciso di entrare nella componente del MAIE. Italia chiama Italia è lo slogan del MAIE, il movimento rappresentativo degli italiani all’estero, ma che adesso ha deciso di guardare direttamente al nostro Paese.

Leggi anche SENATO | MAIE, arriva il Sen. De Bonis: ora la componente di Merlo conta quattro senatori – Italia chiama Italia

Ci spieghi che cosa rappresenta il MAIE dal suo punto di vista

È una formazione politica innovativa, un movimento autonomo e indipendente, che risponde solo ai propri elettori. Una componente parlamentare con una filosofia e una visione politica, aperta e fluida, tipica di un movimento orizzontale, che nasce dall’associazionismo, dal basso. Il MAIE è un movimento in espansione che promuove per statuto, la dignità spirituale e le aspirazioni economiche, sociali e culturali del popolo italiano in patria e all’estero. Ed è proprio da questi valori che intendo ripartire perché la politica voli un po’ più in alto.