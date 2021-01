L’INTERVISTA | Angelo Viro (MAIE) ad Azzurro Caribe: “Un 2020 pieno di lavoro e di risultati concreti a favore degli italiani all’estero”

Angelo Viro, imprenditore, vicepresidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero. Abbiamo visto che il MAIE della Repubblica Dominicana si è riunito nei giorni scorsi per un brindisi natalizio. Vuole raccontarci com’è andata? Quali temi, con l’occasione, avete affrontato?

É stata una bellissima giornata in cui ci siamo riuniti non solo per un brindisi, ma anche per parlare delle tematiche che piú stanno a cuore ai connazionali residenti in Repubblica Dominicana. Abbiamo inoltre ricevuto la telefonata del presidente Sen. Ricardo Merlo; una piacevole sorpresa che ha trasmesso la giusta carica a tutti i presenti, in vista dei prossimi impegni.

Il tema piú sentito, durante l’incontro, é stato sicuramente quello del recente risultato ottenuto in favore della nostra comunitá e di quella di Panamá ed altre collettivitá importanti in Sud America: la cancellazione dalla Lista F prevista dai DPCM degli ultimi mesi e dalle restrizioni del Ministero della Salute, la quale di fatto impediva a cittadini italiani iscritti AIRE ed a familiari di cittadini UE in generale, non residenti in Italia, di poter viaggiare liberamente.

Un grande risultato ottenuto soprattutto grazie al Sen. Merlo, l’On. Borghese ed il MAIE tutto. Sono stati mesi complicati ed abbiamo monitorato la situazione durante tutto questo tempo, informando periodicamente della situazione la dirigenza del movimento. Anche il nostro Comites ed il CGIE hanno fatto la loro parte, dal punto di vista istituzionale, segnalando a gran voce la problematica a chi di dovere.

Come procede il lavoro del Movimento in Repubblica Dominicana?

Procede molto bene. La squadra, sotto la guida del neo coordinatore nazionale, Eugenio Neri, é adesso molto piú ampia e copre quasi tutto il territorio dominicano. I coordinatori sono in contatto costante con i territori di competenza e con la gente; questo é fondamentale.