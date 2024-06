Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà in missione oggi e domani (28-29 giugno) in Croazia per partecipare alla XVII edizione del Forum di Dubrovnik, importante evento internazionale organizzato dal Governo croato per approfondire i principali temi al centro della politica internazionale ed europea. Lo comunica la Farnesina in una nota.

Tajani interverrà domani mattina alla sessione intitolata “Nord-Sud, Est-Ovest: Alla ricerca di passaggi sicuri”, dedicata alla discussione e all’analisi delle principali sfide e minacce emerse a livello globale e su come l’Occidente può farvi fronte.

“L’Adriatico e i Balcani sono priorità strategiche per l’Italia: questo Governo ha rilanciato la nostra presenza nella regione e ha riportato questi temi al centro dell’agenda europea e internazionale, anche come Presidenza del G7”, ha dichiarato Tajani, che ha aggiunto: “continueremo a lavorare per la crescita, e per la riunificazione europea dei Balcani anche nella nuova legislatura europea. Il futuro della regione non può che essere in Europa”.

Centrale il rafforzamento del partenariato economico e la presenza delle nostre imprese nell’area. Gli incontri di alto livello a Dubrovnik saranno l’occasione per ribadire la posizione italiana a sostegno dell’Ucraina per una pace giusta, e il ruolo italiano di capofila nella ricostruzione.