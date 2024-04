Regione Liguria punta al turismo delle radici “per provare a riportare in Italia per almeno una settimana quei 60 milioni di italiani di seconda generazione sparsi nel mondo”. Lo ha detto l’assessore ligure al turismo Augusto Sartori intervenuto all’Economic Forum Giannini, evento a Chiavari dedicato alla memoria di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank on America.

Sartori ha parlato di un mercato che per numeri si può definire una “seconda Italia. Il viaggio dell’Amerigo Vespucci sta già sviluppando questa idea toccando quelle nazioni, come il Cile o l’Argentina, che hanno visto una forte emigrazione italiana”.

Sartori ha parlato anche di come la Liguria si debba preparare al Giubileo 2025 valorizzando i luoghi di culto della regione: promozione ma anche interventi come “la funivia per il santuario di Montallegro di Rapallo che necessita di lavori”.