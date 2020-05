Le minacce a Fontana e Cirio non possono essere sottovalutate

Sembra che lombardi e piemontesi siano trattati come gli "untori". In realtà, le aree del Piemonte e della Lombardia colpite dal Coronavirus erano quelle più esposte al contagio…

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed il suo omologo del Piemonte Alberto Cirio sono stati fatti oggetto di minacce. La cosa non può essere sottovalutata.

Contro le Regioni del Nord, come Lombardia e Piemonte, si è creato un clima di ostilità incomprensibile. Basti pensare anche a certe uscite di qualche governatore delle Regioni del Sud.

Sembra che lombardi e piemontesi siano trattati come gli “untori”. In realtà, le aree del Piemonte e della Lombardia colpite dal Coronavirus erano quelle più esposte al contagio. Infatti, città come Milano, Bergamo e Brescia sono città ricche di attività economiche e che attirano anche molte persone da fuori. Milano è la capitale economica d’Italia. Come si suol dire, più movimenti comportano maggiori rischi di contagio.

Siamo nel 2020 e si debbono ancora vedere certe scene del Nord contro il Sud e viceversa. Questo è avvilente. L’Italia è una ed indivisibile e può uscire da questa brutta situazione solo se resta unita. La solidarietà di tutti noi a Fontana e a Cirio.