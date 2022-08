LAST MINUTE | Boom ad agosto

A partire dai 1.099 euro si può villeggiare per 7 notti nella splendida struttura di Pugnochiuso in Puglia oppure navigare in barca a vela in Sardegna

La formula Vamonos-Vacanze.it continua ad essere vincente, grazie alla esperienzialità delle proposte, alla qualità delle strutture … ed ai last minute.

Le offerte più vantaggiose? Ecco i «last minute» di Vamonos-Vacanze.it: a partire dai 1.099 euro si può villeggiare per 7 notti nella splendida struttura di Pugnochiuso in Puglia oppure navigare in barca a vela in Sardegna, sempre per 7 notti.

Leggermente maggiore (1.699 euro) è invece il presso dell’opzione per la Grecia, ma optando per una crociera MSC in Grecia, Mykonos e Croazia il prezzo scende a 999 euro.

Poi ancora – tra le offerte più vantaggiose – anche il Ferragosto in Sicilia (a Cefalù) dal 12 al 19 agosto a 1.299 euro o in Sardegna (a Santa Teresa di Gallura dal 12 al 19 agosto a 1.399 euro. Mentre Ibiza sale a 1.699 euro (con last minute dal 13 al 20 agosto).

«Certo è che 28 milioni di italiani partiranno entro la fine dell’estate, con una spesa media di 1.480 euro per le vacanze di 7 giorni o più, 620 euro per i break di durata dai 3 ai 6 giorni e 300 euro per chi si concederà al massimo 2 notti» sottolineano gli analisti di www.vamonos-vacanze.it.

Su una scala da 0 a 100, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo ha anche calcolato l’indice di propensione al viaggio dell’estate 2022 degli italiani che è risultato pari ad 81/100, un coefficiente elevatissimo che porta la propensione al viaggio dei nostri connazionali a valori maggiori anche rispetto ai livelli pre-pandemici.