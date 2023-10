Quanta ipocrisia: compiliamo tonnellate di documenti sulla privacy, paghiamo una inutile Autority che costa milionate (e chissà poi perché questi sostantivi vanno scritti sempre con la y finale, quasi non ci fossero identici termini in italiano), scarabocchiamo tante firme su documenti spesso illeggibili e incomprensibili (avete mai letto il testo di un documento per aprire un conto in banca, andare dal medico o ritirare un certificato?), ma ci dicono che tutto avviene per “tutelarci”.

Poi hanno in rete i fuori-onda (rubati) dell’ex compagno della premier Giorgia Meloni e tutto allora diventa lecito perché è “politica”.

Mi chiedo quali siano i limiti concreti dell’informazione e se sia corretto mettere in pubblico immagini rubate a tradimento.

Dove comincia e dove finisce la privacy? Perchè se si tocca un politico o un presunto VIP la privacy non c’è più, ma a partire da quale livello? Da quale base di reddito o livello di notorietà si può liberamente entrare o meno nel tritacarne mediatico? E perché in una indagine a volte per gli imputati ci sono solo le iniziali e per altri lo sputtanamento completo, salvo poi essere assolti?

Lasciamo perdere il buongusto e le questioni private di una coppia: ma è lecito, corretto, questione di buon gusto, o solo per una malcelata volontà di distruzione politica, che sono andate in onda le immagini di “Striscia”? Come tante altre immagini “rubate” che circolano sui social.

Mi sembra tutta una grande ipocrisia collettiva dove il “privato” è inteso sempre a piacimento, modello fisarmonica.

Smontiamo allora questa inutile pantomima sulla “privacy”, oppure si ammetta pubblicamente il fallimento di una normativa che esiste solo per forma e mai per la sostanza.

P.S. Sulla separazione di Meloni ho ascoltato anche la pesante ironia della comica Littizzetto che a “Che tempo che fa” non ha fatto ridere neppure il suo pubblico in sala, mentre mi sono chiesto come mai “Striscia la notizia” in tanti anni non abbia allora mai minimamente ironizzato sulle “performance” amatorie del fu Cav. Silvio Berlusconi: gossip ed immagini non sarebbero certo mancate…