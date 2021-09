Ho letto questo vostro articolo. Vi si afferma: “In uno dei quesiti referendari si propone l’eliminazione della sospensione della patente per chi guida sotto effetto di cannabis”.

Non è così: si propone l’eliminazione di tale sanzione amministrativa, e di altre comminabili dal prefetto, per il semplice possesso di una modica quantità di derivati dalla cannabis (possesso per consumo personale, dunque non soggetto a sanzioni penali).

Serena De Santis