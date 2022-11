La polenta è il piatto più preparato dagli italiani in autunno/inverno

Chi l’ha detto che la polenta è prerogativa degli italiani dall’Umbria in su? La stagione autunnale è ormai inoltrata e gli italiani hanno nella dispensa tutti gli ingredienti necessari per i piatti di stagione.

Dai funghi alla zucca, dalle castagne alle nocciole, ogni alimento tipico autunnale dà vita a numerose ricette dal sapore casalingo, gustabili sia in casa attorno alla tavola sia all’aperto per un pic-nic nel tipico foliage autunnale.

Alimento tra i più antichi e poveri che caratterizza questa stagione è la farina di mais, la base di un piatto che gli italiani stanno sempre più amando: la polenta, che, per la sua grande versatilità, si aggiudica il primato tra le portate più servite in questa stagione.

Un dato confermato da Bimby, l’azienda che produce l’iconico robot da cucina multifunzione; e la polenta si aggiudica il primo posto non solo nel Nord Italia, ma prevale anche nei menù autunnali in Centro-Sud.

Povera ma buona, la polenta ha sfamato per secoli soprattutto i ceti popolari e oggi è sinonimo di cibo semplice e genuino da preparare in casa e servire con gli accostamenti più diversi a seconda dei gusti, in particolare in Sud Italia dove gli chef amano sperimentare con la polenta, ingredienti e accostamenti.

Proseguendo nella classifica dei piatti più cucinati dagli italiani nella stagione autunno-inverno, vediamo che non si rinuncia ai grandi classici. Il risotto ai funghi, un primo piatto intramontabile e amatissimo da nord a sud, si conferma tra i piatti più amati insieme alla vellutata di zucca, ricetta light ma sfiziosa che unisce il bisogno di calore dell’inverno a uno degli ingredienti più tipici, dolci e saporiti di questa stagione. Chiudono la classifica lo spezzatino con patate, tradizionale secondo piatto o anche piatto unico dal sapore coinvolgente, e il risotto con lo zafferano, delicato piatto tipico di Milano ma ora apprezzato in tutta Italia.