“La mia vera Israele”: testimonianza di un’italiana dal centro del Paese

Dal centro di Israele, la testimonianza di Lara Baumann

Non sono solita scrivere di politica – italiana soprattutto – e non sento di potermi permettere di criticare le scelte e i voti dei cittadini di un paese in cui non vivo più da tempo e di cui non conosco più la realtà quotidiana. Ma in questi giorni Facebook è pieno di critiche e giudizi verso Israele, espressi anche da ebrei, non ebrei, arabi e chiunque pensa di conoscere la realtà dei fatti perché ha visto due minuti di telegiornale.

Le “rivolte” e i “pogrom” non rispettano la realtà israeliana. Esattamente come in Italia, dove non tutti sono razzisti, anche qui esistono dei gruppi (per fortuna minoranze) di estremisti: la cosiddetta “generazione TikTok”. Si tratta di giovanissimi criminali, cresciuti senza un’appropriata educazione, situati da entrambe le parti. Loro non rappresentano Israele.

Israele significa che nella mia unità militare la metà erano Drusi. Israele significa che a seguito di un brutto incidente, mi hanno dovuto operare di urgenza ed il medico era un chirurgo arabo. Israele significa che l’infermiere che più amavo era russo e quella che meno sopportavo era ebrea. Il mio fisioterapista è un ebreo religioso mentre io sono la paziente magra, laica ed indosso dei pantaloncini corti. Una ragazza delle mia stanza d’ospedale era una beduina e la sua famiglia quanto cibo che portava per entrambe!