La Farnesina ai diplomatici: niente dichiarazioni pubbliche contro il governo

Il Ministero degli Esteri lo scorso 9 agosto ha inviato una lettera a tutti gli ambasciatori e consoli italiani. L’oggetto della mail, pubblicata sull’edizione quotidiana de la Stampa, riporta: “Esigenza di coerenza con le linee d’azione tracciate dal vertice politico”.

“Tutti i capi missione – c’è scritto – e i responsabili degli uffici consolari e degli Istituti italiani di Cultura sono invitati a prestare la massima attenzione al fine di non incorrere in dichiarazioni pubbliche che rischino di tradursi in un disallineamento rispetto alle linee del governo”.

“È stato osservato che alcuni canali social istituzionali della rete diplomatico-consolare sono stati utilizzati di recente per esprimere posizioni pubbliche disallineate rispetto agli indirizzi del governo”, si legge nella mail firmata da Riccardo Guariglia, ex ambasciatore a Madrid, che Antonio Tajani ha voluto alla Farnesina. Invece, “nell’azione di ciascuno di noi deve prevalere l’interesse del Paese e del Governo”.

Le indicazioni valgono anche per i profili web personali di ambasciatori e consoli.