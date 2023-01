La famiglia dell’italiano ucciso in Brasile: “Vogliamo giustizia”

La famiglia riferisce di essere in contatto con la Farnesina, a sua volta in contatto con l'ambasciata in Brasile. Tutta la famiglia attende, sperando arrivino il prima possibile, notizie sull'arresto dell'assassino del 52enne

La famiglia di Fabio Campagnola, l’italiano ucciso in Brasile, chiede giustizia. Parla la sorella Cinzia: “Vogliamo sia fatta giustizia. Che non dimentichino che hanno ammazzato mio fratello. Se lo merita”. La stessa cosa vale anche per il fratello Nicola e mamma Laura. Tutta la famiglia attende, sperando arrivino il prima possibile, notizie sull’arresto dell’assassino del 52enne.

A Fabio hanno sparato a bruciapelo e l’hanno ammazzato così. “L’ex poliziotto abita nella pousada, proprio sopra la gelateria, infatti si conoscevano. Le tensioni sul carretto per vendere i churros c’erano già da lunedì: soprattutto la moglie continuava a discutere. Ieri gli animi si erano un po’ surriscaldati. Fabio ha cacciato l’ex poliziotto fuori, ma quest’ultimo voleva uccidere. E lo ha fatto a sangue freddo e a distanza ravvicinata”.

Una dinamica immortalata in un video in rete e che, purtroppo, ritrasmessa dalle televisioni italiane, ha gettato nello strazio più profondo mamma Laura. Nelle immagini, infatti, oltre al figlio morente a terra, ha riconosciuto il nipotino Diego di 10 anni mentre scappava.

Cinzia prosegue: “Voglio che Fabio sia ricordato come il ‘Super Campa’, così come lo conoscevano tutti. Ha giocato in diverse squadre di calcio della provincia di Alessandria e della vicina Lomellina e in paese era amico di tutti. Oggi in tabaccheria, quando sono entrata e non tutti mi hanno riconosciuto non si parlava di altro: ‘Avete sentito? Il Campa, gli hanno sparato'”.

Da giovane, ai familiari, ripeteva spesso: “Quando me ne andrò, tutti si ricorderanno di me”. Da 12 anni in Brasile, il casalese 52enne aveva scelto proprio con la sorella e il fratello Nicola il nome per la gelateria: ‘Il Meneghino’. “Non aveva nessun significato specifico, a Fabio piaceva anche come suono. E proprio in quella gelateria è finito tutto, adesso che tutto andava bene”.