LA DROGA | USA, Trump e il fentanyl che uccide

Il fentanyl, oppioide sintetizzato in laboratorio che fa strage negli Stati Uniti. Per una dose di fentanyl è morto a New York lo chef trentanovenne Andrea Zamperoni

“La droga viene a riempire un vuoto causato dal desiderio di morte e che è dunque un vuoto di cultura” (Pier Paolo Pasolini)

“Se ti droghi ti capisco, perché il mondo ti fa schifo; se non lo fai ti ammiro, perché sei in grado di combatterlo” (Jim Morrison)

“Io non prendo droghe. Io sono una droga” (Salvador Dalì)

“Colui che farà ricorso a un veleno per pensare ben presto non potrà più pensare senza veleno” (Charles Pierre Baudelaire)

“Non mi piacciono le persone che prendono la droga… i doganieri per esempio” (Mick Miller)

SORRISI, SMORFIE, LACRIME… UNA RAGIONEVOLE DOMANDA

«Tanto fumare, tanto parlare, tanto bucarsi per risultati così scarsi? Qualche parametro. Se nel mondo del rock bisogna farsi tanto e prendere tanta roba per arrivare a canzoni come quelle di Jimi Hendrix e di Janis Joplin, allora Wagner e Brahms che cosa avrebbero dovuto fare? Mettersi un Dc10 nel dietro?» (Alberto Arbasino)

ATTUALIZZANDO… TRUMP E FENTANYL

Donald Trump ha ordinato ai corrieri di FedEx e Ups, ad Amazon e agli uffici postali, di «cercare e respingere tutti i derivati di fentanyl dalla Cina o da qualunque altra parte».

MICIDIALE NEGLI STATI UNITI

Il fentanyl, oppioide sintetizzato in laboratorio che fa strage negli Stati Uniti. Per una dose di fentanyl è morto a New York lo chef trentanovenne Andrea Zamperoni. In Italia (per quanto se ne sa) ha ucciso tre persone negli ultimi due anni). È un analgesico narcotico, ha effetti simili alla morfina ma è cento volte più potente [Santucci, Corriere della sera].

DUE MILLIGRAMMI

Dose di fentanyl letale per l’essere umano: due milligrammi, cioè un granello di polvere. Basta toccarlo o inalarlo per caso e il cuore si ferma [Rizzoli, Libero].

JOHNSON & JOHNSON

Come si è diffuso il fentanyl negli Usa. A metà anni Novanta, Johnson & Johnson lancia il Duragesic (disponibile anche in Italia), farmaco a base di fentanyl. Per creare un mercato comincia a fare pressione su medici e pazienti potenziali.

Paga convegni, finanzia ricerca accademica, crea siti di assistenza a consumatori che fingono di essere indipendenti, schiera un esercito di venditori porta a porta.

Riesce a fare passare il messaggio: il «dolore cronico» degli americani non viene curato abbastanza, i medici sottovalutano un malessere diffuso nella popolazione che soffre. Milioni di dollari passano dalla Johnson & Johnson a organizzazioni che fanno lobbying per conto dei pazienti e premono sulla politica perché permetta agli americani oppressi dalla fatica di vivere di curarsi come meritano.

Poche settimane fa un giudice dell’Oklahoma ha condannato la Johnson & Johnson a pagare 572 milioni di dollari perché responsabile della diffusione incontrollata di oppioidi a partire dalla fine degli anni ‘90. [Stefano Feltri, Il Fatto]

GLI OPPIOIDI

Americani dipendenti da oppioidi legali e illegali: 1,7 milioni. Morti per oppioidi negli Stati Uniti nel 2017: 47mila (dati del Center for Behavioral Health Statistics and Quality)