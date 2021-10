La cucina dello chef italiano Alessandro Bergamo brlla al “Bocuse d’Or”

Una manifestazione davvero infuocata, il Bocuse d'Or, che è riconosciuta come la competizione culinaria più importante. In gara quest' anno 23 nazioni provenienti da tutto il mondo

Un decimo posto che vale oro. È quello che ha agguantato lo chef di Mariano (Co) Alessandro Bergamo che ha rappresentato l’Italia nella competizione mondiale di cucina “Bocuse d’Or” svoltasi lo scorso lunedì a Lione.

“È un gran risultato, il migliore mai raggiunto dall’Italia da quando sono state introdotte le selezioni continentali. Siamo partiti in più di 70 paesi ed oggi siamo tra i primi 10 al mondo dobbiamo esserne orgogliosi!” dichiara Lorenzo Alessio, Coach Team Italy parlando con La Provincia di Como, e Alessandro gli fa eco: “Quello che abbiamo compiuto è un importante passo avanti nel nostro percorso. Non è mai capitato fino ad oggi che l’Italia arrivasse per qualificazione diretta alla competizione mondiale e non è mai successo di essere tra i top ten”.

Una manifestazione davvero infuocata, il Bocuse d’Or, che è riconosciuta come la competizione culinaria più importante.

In gara quest’ anno 23 nazioni provenienti da tutto il mondo che si sono sfidate per presentare un piatto e un vassoio giudicati poi dalle commissioni di chef – tra i quali anche il vicepresidente della Bocuse d’ Or Italy Accademy Carlo Cracco – secondo i criteri di Presentazione, Gusto, Metodo di cottura, Abilità, Rispetto dei Prodotti e Originalità.

Il prossimo banco di prova per Alessandro sarà il premio S. Pellegrino Young Chef, che si svolgerà a Milano il 29 ottobre.